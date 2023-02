Turquia: recém-nascido e mãe são resgatados 90 horas após terremoto

Um bebê recém-nascido e sua mãe foram resgatados dos escombros na Turquia na noite de quinta-feira 9, cerca de 90 horas após o primeiro dos terremotos mortais que abalaram os territórios turco e sírio na segunda-feira 6.

O menino de 10 dias de idade, chamado Yagiz, foi resgatado de uma estrutura em ruínas na província de Hatay, no sul do país.

Search-and-rescue teams save newborn baby trapped under the rubble for more than 50 hours in #TurkiyeQuakes-hit city of Hatay pic.twitter.com/NmhSpa6sUa — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2023

O recém-nascido foi enrolado em um cobertor térmico e levado a uma ambulância para receber tratamento. Sua mãe foi retirada em uma maca e um homem foi resgatado dos escombros em seguida, mas não se sabe se ele faz parte da família. Por enquanto, ainda não há mais atualizações sobre a saúde de ambos.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, cujas equipes estariam envolvidas no resgate, comentou sobre o resgate no Twitter, dizendo que aconteceu na cidade de Samandag.

A mídia local descreveu as imagens da criança sendo cuidadosamente retirada dos restos do prédio durante a noite como um milagre. As esperanças de encontrar mais sobreviventes estão diminuindo, devido ao inverno especialmente congelantes da Turquia.

Mais de 22 mil pessoas morreram, a maioria delas na Turquia, após o tremor inicial de magnitude 7,8 e centenas de tremores secundários que ocorreram após o primeiro abalo.

Também há temores de uma catástrofe secundária, já que muitas pessoas perderam suas casas e carecem de abrigo, água, combustível e eletricidade.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que este é o “desastre do século”.

Figuras da oposição acusaram Erdogan de negligência por não ter preparado o país, durante os vinte anos que está no poder, para o terremoto, considerando que a Turquia está sobre uma região repleta de falhas geográficas.

Críticos questionaram para onde foram os estimados 88 bilhões de liras (US$ 4,6 bilhões) arrecadados com um “imposto sobre o terremoto”. A taxa – imposta pela primeira vez após um grande terremoto em 1999, que matou mais de 17 mil pessoas – deveria ter sido gasta na prevenção de desastres e no desenvolvimento de serviços de emergência.

Kemal Kilicdaroglu, líder da principal legenda de oposição da Turquia, Partido Republicano do Povo, disse na quarta-feira 8 que o governo de Erdogan “não se preparou para um terremoto por 20 anos”.

Apesar da devastação, histórias de fugas notáveis ou resgates heroicos surgiram nos últimos dias.

Milhares de pessoas se ofereceram para adotar uma menina que nasceu sob as ruínas de um prédio que desabou no noroeste da Síria. Quando foi resgatada, a bebê Aya – que significa milagre em árabe – ainda estava ligada pelo cordão umbilical à mãe, que morreu junto com outros familiares.