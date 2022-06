Turquia muda de nome para ‘Türkiye’ para ‘aumentar valor da marca’ do país

A Turquia passou a se chamar “Türkiye” no âmbito das Nações Unidas, que concordou em reconhecer a mudança na quarta-feira, 01, após um pedido do governo do país. Segundo o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, a mudança faz parte de um projeto para “aumentar o valor da marca” do país.

“Com a carta que enviei hoje ao secretário-geral da ONU, estamos registrando o nome do nosso país em línguas estrangeiras como ‘Türkiye'”, publicou o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em seu perfil no Twitter na terça-feira 31.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Cavusoglu disse que a campanha de renomeação começou em dezembro, sob a liderança do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O objetivo é “substituir termos como ‘Turkey’, ‘Turkei’ e ‘Turquie'” como parte de uma “estratégia de branding“. Türkiye (pronunciado tur-key-YAY) tem grafia e pronúncia turcas, e o país se autodenominou Türkiye em 1923, após sua declaração de independência.

A renovação da marca nacional foi lançada pelo chefe da Diretoria de Comunicações da Turquia, Fahrettin Altun, num vídeo promocional com a legenda #HelloTürkiye, publicado nas redes sociais oficiais do país. Em dezembro de 2021, Erdogan ordenou o uso de Türkiye para melhor representar a cultura e os valores turcos, inclusive exigindo que “Made in Türkiye” fosse usado em vez de “Made in Turkey” em produtos exportados.

A medida é vista como parte de um esforço de Ancara para dissociar o nome do país da palavra “peru” (também “turkey”, em inglês) e das conotações negativas associadas a ele. Em um artigo, a emissora turca estatal de língua inglesa TRT World disse que passou a usar o termo “Türkiye” porque em buscas no Google pela palavra “Turkey”, o que aparecem são imagens da grande ave de mesmo nome – famosa por ser servida no Natal.

Continua após a publicidade

A rede continuou: “Folheie o Dicionário Cambridge e ‘peru’ é definido como ‘algo que falha’, ou ‘uma pessoa estúpida ou boba’”. A TRT World argumentou que os turcos preferem que seu país seja chamado de Türkiye, “de acordo com os objetivos do país de determinar como os outros devem identificá-lo”.

A mudança no registro já pode ser conferida no site da Embaixada da “República da Türkiye” no Brasil, assim como em algumas notas oficiais sobre a nação.

O porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, disse à CNN na quinta-feira 2 que a alteração entrou em vigor assim que a instituição recebeu o pedido e garantiu que o documento era legítimo. “Não é um problema, não cabe a nós aceitar ou não”, disse Dujarric.

“Os países são livres para escolher como querem ser nomeados. Isso não acontece todos os dias, mas não é incomum que os países mudem seus nomes”, acrescentou o porta-voz.

Não ficou claro se o nome vai se popularizar no exterior. Em 2016, a República Tcheca registrou oficialmente seu nome abreviado, Czechia e, embora algumas instituições internacionais o usem, muitas ainda se referem ao país pelo nome antigo.

No entanto, muitas mudanças já foram bem-sucedidas. O que costumava ser o Ceilão hoje é o Sri Lanka, superando a herança colonial; a cidade indiana de Madras é agora Chennai, após uma atualização no alfabeto.

Um dos casos mais recentes de mudança está hoje sob holofotes: muitos países deixaram de chamar a capital ucraniana de “Kiev”, passando a usar “Kyiv”, refletindo a transliteração do ucraniano, ao invés do russo. A Ucrânia esteve sob o domínio da Rússia, União Soviética, Tchecoslováquia, Polônia e muitos outros antes de se tornar totalmente independente em 1991. Foi então que muitas pessoas começaram a reconhecer que a Ucrânia não é russo – e é o que o governo ucraniano quer.