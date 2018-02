Turistas vandalizam cadáver de baleia no Chile

O cadáver de uma baleia azul que foi arrastado pelas ondas até a praia de Punta Delgada, no Chile, foi vandalizado por banhistas e turistas que visitavam a região.

As pessoas subiram no animal para tirar fotos e usaram uma pedra pontiaguda para escrever uma mensagem em seu corpo. “ANA TE AMO”, dizia o recado.

Gabriela Garrido, pesquisadora do Museu de História Natural do Rio Seco, foi uma das primeiras cientistas a chegar no local para trabalhar com o cadáver e retirá-lo da praia. Ao jornal argentino La Nación, ela afirmou que encontrou a baleia rodeada por mais de 50 pessoas, que tiravam fotos e chutavam o animal.

“Fiquei chocado ao ver essa falta de controle”, relatou ao jornal. “Pedi para as pessoas não tocarem, para abrirem distância, mas senti muita raiva, muita impotência.”

A foto de duas jovens em cima da baleia azul e dos entalhes deixados no animal geraram revolta nas redes sociais. “A imbecilidade e a falta de respeito não têm limites”, escreveu um usuário no Twitter. “Doloroso e lamentável”, classificou outro.

Una ballena azul quedó varada en Magallanes (Chile) ,y su piel fue rayada con un cuchillo por dos mujeres para escribir mensajes de amor. La gente del lugar, en vez de evitarlo,se saco selfies con el animal. La imbecilidad y la falta de respeto no tienen limites pic.twitter.com/KjNL6MuAF6 — Ibon Perez TV (@ibonpereztv) February 21, 2018

Segundo os especialistas chilenos, o animal é uma espécie de baleia azul de por volta de 2 anos de idade. A causa da morte mais provável foi inanição, pois o corpo não possui nenhuma marca de machucados que poderiam ter sido produzidos por algum golpe contra barcos, causa comum de morte deste tipo de animal.

A baleia provavelmente veio do Atlântico Sul e entrou no Estreito de Magalhães, no sul do Chile, onde ficou presa pelas suas águas por um longo período. De acordo com os veterinários, o animal perdeu quase metade do peso e boa parte da espessura de seus tecidos.

A região de Punta Delgada é muito frequentada por turistas, pois é dali que sai uma balsa que cruza o estreito em direção ao arquipélago de Terra do Fogo.