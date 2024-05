Turbulência em voo da Singapore Airlines causou lesões no cérebro e coluna

O hospital de Bangkok onde estão internados passageiros e tripulantes do voo SQ321 da Singapore Airlines, que sofreu “turbulência repentina extrema” nesta semana, informou nesta quinta-feira, 23, que pessoas a bordo sofreram lesões no crânio, no cérebro e na coluna vertebral. Após o drama em alta atitude, o avião fez um pouso de emergência na capital tailandesa. Um homem de 73 anos morreu e outras 104 pessoas ficaram feridas.

“Nunca tratamos pessoas com este tipo de lesões causadas por turbulência”, disse o diretor do hospital Samitivej Srinakarin de Bangkok, Adinun Kittiratanapaibool, acrescentando que seis pessoas estavam com lesões no crânio e no cérebro, 22 com lesões na coluna e 13 com lesões ósseas ou musculares gerais.

Além disso, o médico explicou que ainda é cedo para determinar se algum dos feridos ficará com sequelas graves, como alguma forma de paralização no corpo. Ao todo, 17 cirurgias (nove de coluna e oito de outras fraturas) foram realizadas. Seis britânicos, seis malaios, três australianos, dois singapurianos e cidadãos de Hong Kong, Nova Zelândia e Filipinas estão sendo tratados no hospital. Os pacientes têm faixa etária de 2 a 83 anos.

Já o embaixador da Malásia na Tailândia, Jojie Samuel, diz o número dos cidadãos de seu país em tratamento no hospital é maior: nove dos 16 malaios que estavam no voo receberam atendimento médio. Entre eles, cinco estão na UTI, uma está na enfermaria e um tripulante “está em estado crítico, mas estável”, com “vários ferimentos na cabeça, nas costas e nas pernas”.

Relembre o caso

O avião Boeing 777, que levava a bordo mais de 211 passageiros e 18 tripulantes, precisou desviar de rota e realizar um pouso de emergência em Bangkok nesta terça-feira, 21. Dados do site de monitoramento de voos FlightRadar mostram que, depois de 11 horas, o avião sofreu uma queda acentuada de cerca de 1.800 metros em apenas cinco minutos.

“A Singapore Airlines oferece suas mais profundas condolências à família do falecido”, afirmou a companhia aérea em um comunicado nas redes sociais.

“Nossa prioridade é prestar toda assistência possível a todos os passageiros e tripulantes a bordo da aeronave. Estamos trabalhando com as autoridades locais da Tailândia para fornecer a assistência médica necessária e a enviar uma equipe para Bangkok para prestar qualquer assistência adicional necessária”, acrescentou o texto.

Os casos de morte por turbulência em voos internacionais são raros e geralmente atingem a tripulação, que precisa deixar de usar o cinto de segurança para se deslocar pela aeronave. A ocorrência de mortes é mais comum quando a turbulência é seguida de algum acidente.

Imagens de dentro avião deram dimensão do impacto, revelando comidas espalhadas pela cabine, lataria amassada e máscaras de oxigênio penduradas. Ainda nesta quarta-feira, 22, um novo voo levou 131 passageiros e 12 tripulantes ao aeroporto de Changi, em Singapura, nesta quarta-feira, 22, para continuarem viagem ou retornarem para casa.