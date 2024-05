Turbulência em voo com destino à Irlanda deixa 12 feridos

Uma turbulência durante um voo da Qatar Airways deixou 12 pessoas feridas neste domingo, 25. A aeronave havia saído de Doha, capital do Catar, com destino a Dublin, na Irlanda.

Em nota, o aeroporto de Dublin informou que, apesar do incidente, o avião chegou com segurança e dentro do horário previsto. Ao pousar, serviços de emergência foram acionados. Ao todo, seis passageiros e seis tripulantes relataram ter sofrido ferimentos.

A turbulência, acrescentou a nota, aconteceu no momento em que a aeronave sobrevoava a Turquia. Todos os passageiros passaram por avaliações, e oito deles foram encaminhados ao hospital.

À mídia local, passageiros relataram os efeitos da turbulência, como comidas e bebidas espalhadas pela aeronave. Há, ainda, relatos de pessoas sendo lançadas ao teto e ao menos um passageiro tendo de usar oxigênio.

A turbulência, ainda conforme as informações dos passageiros, teria durado cerca de 20 segundos e ocorrido durante o fornecimento de comidas e bebidas no serviço de bordo. A Qatar Airways disse que o episódio será objeto de uma investigação interna.

O incidente aconteceu cinco dias após um passageiro morrer e pelo menos outras 20 pessoas ficarem feridas em decorrência de uma turbulência severa ocorrida em um voo da Singapore Airlines que ia de Londres para Singapura.

O avião Boeing 777, que levava a bordo mais de 211 passageiros e 18 tripulantes, precisou desviar de rota e realizar um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia.

Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightRadar, depois de 11 horas, o avião sofreu uma queda acentuada de cerca de 1.800 metros em apenas cinco minutos.

(Com Reuters)