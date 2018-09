Tufão Mangkhut devasta Filipinas e deixa ao menos 12 mortos

zoom_out_map 1 /12 Crianças coletam materiais recicláveis trazidos pelas fortes ondas causadas pela passagem do supertufão Mangkhut em Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Noel Celis/AFP)

zoom_out_map 2 /12 Moradores caminham entre os destroços do porto de pesca de Shang Wu, no condado de Taitung, leste de Taiwan - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 3 /12 Homem observa enormes ondas na costa do condado de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o supertufão Mangkhut se aproxima do mar do sul de Taiwan - 14/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 4 /12 Mulher tem seu guarda-chuva destruído durante as fortes tempestades causadas pelo supertufão Mangkhut em Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Noel Celis/AFP)

zoom_out_map 5 /12 Troba d'água se forma no oceano no condado de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o supertufão Mangkhut se aproxima do sul de Taiwan - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 6 /12 Equipes de resgate limpam uma estrada coberta de árvores e postes elétricos derrubados pelos fortes ventos do supertufão Mangkhut na província de Cagayan, ao norte de Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Ted Alibe/AFP)

zoom_out_map 7 /12 Morador caminha em uma rua coberta de árvores e destroços após a passagem do tufão Mangkhut na cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, no nordeste das Filipinas - 15/09/2018 (Aaron Favila/AP)

zoom_out_map 8 /12 Escombros ocupam o trecho de uma estrada no município de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o tufão Mangkhut se aproxima do sul do país - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 9 /12 Trabalhadores removem galhos de uma árvore derrubado pelos ventos do supertufão Mangkhut que atingiu a cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, ao norte de Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Ted Alibe/AFP)

zoom_out_map 10 /12 Veículo atravessa uma rua inundada em Manila, enquanto o tufão Mangkhut continua a atingir o nordeste das Filipinas - 15/09/2018 (Bullit Marquez/AP)

zoom_out_map 11 /12 Morador anda de moto em uma área alagada pelas chuvas provocadas pela passagem do tufão Mangkhut na cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, nordeste das Filipinas - 14/09/2018 (Aaron Favila/AP)

zoom_out_map 12/12 Imagem feita por satélite mostra o tufão Mangkhut avançando em direção às Filipinas - 13/09/2018 (Noaa/Rammb - Agustin Paullier/AFP) Imagem feita por satélite mostra o tufão Mangkhut avançando em direção às Filipinas - 13/09/2018

O poderoso tufão Mangkhut atingiu o norte das Filipinas neste sábado, com ventos fortes e chuvas intensas, que provocaram deslizamentos de terra e destruição de casas neste sábado. Autoridades locais dizem que ao menos 12 pessoas morreram, incluindo duas crianças, em decorrência do ciclone tropical.

Segundo o conselheiro presidencial Francis Tolentino, pelo menos duas outras pessoas estão desaparecidas e o número de mortos pode subir a 16, após a verificação de relatos de vítimas. Ele afirmou que cerca de 87.000 pessoas foram retiradas de áreas de alto risco e aconselhadas a não voltar para casa até que o perigo tenha passado.

“Ainda é uma situação de vida e morte”, disse o secretário de Defesa Delfin Lorenzana, citando afogamentos em rios inundados, depois que a tempestade passou.

O mais poderoso tufão a atingir as Filipinas este ano alcançou a província de Cagayan, no nordeste da Ilha de Luzon, antes do amanhecer deste sábado. Trata-se de uma região de planícies de arroz sujeitas a inundações e áreas montanhosas, com uma histórico de deslizamentos mortais.

O vento do Mangkhut enfraqueceu a 170 quilômetros por hora (km/h), com rajadas de até 260 km/h, após a tempestade atravessar a ilha e chegar ao Mar da China Meridional, em direção ao sul da China e de Hong Kong, onde os moradores se prepararam para a chegada do tufão neste domingo.

A China e as Filipinas concordaram em adiar uma visita do ministro do Exterior chinês, Wang Yi, ao arquipélago que deveria ser iniciada neste domingo, devido ao Mangkhut, que também provocou o cancelamento de cerca de 150 voos e a paralisação de viagens marítimas.

(com Estadão Conteúdo e Associated Press)