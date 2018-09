Tufão Mangkhut atinge ilhas no norte das Filipinas

O tufão Mangkhut atingiu as Filipinas nesta sexta-feira (início de sábado 15, do horário local). A tempestade tocou o solo do país no norte das ilhas Luzon, trazendo fortes chuvas e ventos.

Segundo as autoridades locais, milhões de pessoas estão em risco. No momento em que atingiu o país, Mangkhut tinha ventos de quase 200 quilômetros por hora e rajadas de mais de 250 quilômetros por hora, que equivalem ao de um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que engloba cinco níveis de força.

A tempestade é muito maior e mais forte do que o furacão Florence, que atinge a costa leste dos Estados Unidos e causa ventos de 150 quilômetros por hora.

Segundo o Conselho de Nacional de Redução e Gestão de Risco em Desastres das Filipinas, por volta de 5,2 milhões de pessoas vivem no raio de mais de 125 quilômetros que deve ser atingido no país pelo Mangkhut.

Os locais por onde o tufão já passou (em laranja) e os locais por onde ainda passará (em azul)

Segundo a Agência Meteorológica do país (Pagasa, sigla em inglês), essas áreas podem esperar que os ventos destruam edifícios e árvores, além de provocar quedas de energia. Muitas partes das ilhas também correm riscos de inundações.

Os meteorologistas estimam que o tufão tenha mais de 900 quilômetros de diâmetro e pode cobrir toda a parte norte e central da ilha principal de Luzon. Combinado com as chuvas de monções sazonais, suas consequências podem ser ainda mais graves.

[3AM] SPECIAL WEATHER UPDATE — TYPHOON #OmpongPH HAS MADE LANDFALL OVER BAGGAO, CAGAYAN AT 1.40AM, AND NOW TRAVERSING OVE RTHE ILOCOS REGION, SIGNAL NUMBER 4 STILL UP. METRO MANILA MAY EXPERIENCE OF GUSTY WINDS AND SERIES OF RAINS OCCASIONALLY INTENSE. @windyforecast #Mangkhut pic.twitter.com/AViLMTgwD3 — Don_Patroller (@DonBuenvenida) September 14, 2018

Mais de 9.000 pessoas foram transferidas para abrigos temporários à medida em que o Mangkhut, conhecido localmente como Ompong, se aproximava das províncias produtoras de arroz e milho de Cagayan e Isabela, nas ilhas Luzon.

Meteorologistas advertiram sobre o risco de ondas destrutivas de até 6 metros atingirem vilarejos no caminho do tufão. “Meu pedido é que precisamos prestar atenção nas recomendações das autoridades. Fiquem dentro de casa”, disse o assessor presidencial Francis Tolentino, principal coordenador do governo para desastres.

O governo filipino mobilizou, por enquanto, cerca de 30 milhões de dólares para a resposta de emergência.

Além das Filipinas, o tufão já passou pelo território americano de Guam, no Pacífico, onde causou enchentes e cortes de energia. A tempestade também deve passar diretamente por Hong Kong e Macau, na China, até o próximo domingo, 16.

Taiwan também emitiu nesta sexta-feira um alerta marítimo em razão da proximidade do tufão, que deve passar pelas águas do sul da ilha, em direção a China, segundo informações do Centro Meteorológico Central.

Os meteorologistas esperam que a tempestade tropical se aproxime de Taiwan no sábado e que seu raio de 300 quilômetros provoque fortes chuvas no sul da ilha e afete os mares a sudeste do país com ventos e ondas.