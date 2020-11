Trump x Biden: quando serão divulgados os primeiros resultados da eleição

Na noite desta terça-feira, 3, milhares de pessoas em todo o mundo devem alternar entre a televisão e as redes sociais em busca de notícias sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos. Diferente de anos anteriores, porém, em 2020 a divulgação definitiva do vencedor pode demorar mais do que o normal, já que quase 100 milhões de americanos escolheram votar com antecedência ou por meio do serviço postal.

A contagem das cédulas enviadas pelo correio em alguns estados pode atrasar a divulgação dos resultados, já que as leis eleitorais de algumas regiões só permitem que a análise dos votos comece quando as urnas forem fechadas ao final do dia de eleição. Em outros locais, a contagem oficial pode ser encerrada oficialmente apenas no final do mês.

Nas eleições de 2016, 33 milhões de americanos votaram pelo correio. Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, ao menos 62 milhões de cédulas já foram recebidas pelo correio.

Para aqueles que deixaram para votar presencialmente nesta terça, as urnas devem ser fechadas entre 19h e 1h da manhã de quarta-feira do horário de Washington D.C. (21h e 3h no Brasil). A partir deste momento alguns resultados preliminares em estados como Flórida, Geórgia e Carolina do Norte já podem ser divulgados.

Em outros locais, como na Pensivânia, será preciso paciência. O estado só permite o início da contagem dos votos enviados pelo correio na manhã do dia da eleição e, por isso, uma conclusão deve demorar a ser publicada. A lei local ainda permite que as cédulas recolhidas até 6 de novembro sejam consideradas. Na Califórnia, os eleitores podem enviar sua decisão até dia 20. Ou seja, pode realmente demorar para que um resultado oficial seja concluído.

Ainda assim, provavelmente será possível traçar um cenário preliminar já na quarta-feira. Isso porque algumas regiões-chave para as eleições divulgarão seus vencedores já no dia posterior à votação.

É o caso da Flórida, que é um típico estado pêndulo – que alterna entre candidatos republicanos e democratas a cada eleição – e ainda é uma das regiões com mais representantes no Colégio Eleitoral. Geórgia, Carolina do Norte, Iowa, Ohio e outros também devem publicar pelo menos um resultado parcial na noite desta terça ou madrugada de quarta.

Apesar dos atrasos nos correios, com base nas recentes pesquisas de intenção de votos, ainda é numericamente possível que um candidato vença na noite da eleição.

Contestação e recontagem

Ainda há, porém, a possibilidade dos resultados serem contestado ou de uma recontagem dos votos ser exigida por um dos candidatos – particularmente o atual presidente, Donald Trump. O republicano afirmou nesta segunda-feira 2 que considera entrar na Justiça caso Joe Biden seja declarado vencedor.

Desde o início da campanha, Trump tenta desacreditar o voto pelo correio e diz que o sistema pode beneficiar os democratas por meio de fraudes eleitorais. Especialistas, e até os próprios estados, porém, negam que o sistema eleitoral seja suscetível a fraudes.

“É terrível que não possamos saber os resultados na noite da eleição. Assim que a eleição acabar, na mesma noite, vamos entrar com nossos advogados”, disse o republicano a jornalistas.

Se houver contestação votos podem ser anulados e uma enxurrada de ações legais podem ser abertas. Na pior das hipóteses, o caso pode até mesmo ser levado à Suprema Corte. Tudo isso atrasaria ainda mais a publicação de um resultado oficial.