Trump vence primárias na Carolina do Sul

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu um passo importante na caminhada para as eleições de novembro deste ano. Ele venceu as primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul, estado onde sua adversária, Nikki Haley, foi governadora por dois mandatos. Trump já havia levado a melhor em Iowa, New Hampshire e Nevada.

A associação de imprensa norte-americana declarou a vitória de Trump assim que a votação terminou, às 21h. O resultado projetado mostra uma ampla vantagem em que o ex-presidente teria conquistado 61,9% dos votos, enquanto o apoio de Haley em seu estado natal seria de 37,4% dos eleitores republicanos.

No discurso de vitória, o ex-presidente não mencionou nenhuma vez Haley pelo nome e fez poucas referências a candidata, o que marcou uma diferença significativa a fala de Trump em New Hampshire, em que criticou a adversária e a ironizou ao afirmar que a derrota por 11 pontos de diferença havia sido um sucesso para ex-governadora da Carolina do Sul.

Trump, desta vez, preferiu destacar a força de sua candidatura entre os eleitores do Partido Republicano. Apesar de responder a quatro processos na Justiça, nas projeções sobre a disputa interna do partido, o ex-presidente tem liderado com folga.

“Nunca houve antes esse espírito”, afirmou Trump a uma massa de correligionários em sua festa de campanha. “Nunca vi o Partido Republicano tão unido como neste momento”, acrescentou em fala em Columbia, na Carolina do Sul.

As próximas eleições primárias dos Republicanos estão marcadas para o próximo dia 5 de março. Chamada de Super Terça, a data terá a votação de eleitores de 15 estados.