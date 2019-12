Trump se diz ‘honrado’ com participação em ‘Esqueceram de Mim 2’

Muito antes de chegar à Casa Branca e quando ainda era apenas empresário, Donald Trump fez uma breve aparição no filme natalino “Esqueceram de mim 2: Perdido em Nova York” – uma “honra”, segundo ele. Foi um soldado que trouxe o tema à tona nesta terça-feira, durante uma videoconferência entre o presidente e tropas americanas espalhadas pelo mundo.

“Era um pouco mais jovem, digamos”, lembrou Trump, que tinha acabado de comprar o Hotel Plaza em Nova York, onde foram filmadas várias cenas do filme no início da década de 1990. “Obviamente, se tornou um grande sucesso”, continuou. “Um grande sucesso de Natal, um dos maiores. É uma honra ter estado envolvido em algo assim”, completou. Donald Trump fez uma ponta no filme, lançado em 1992.

Novamente esquecido pela família, o pequeno Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, luta para encontrar seu caminho no hotel onde passa as férias sozinho. Em 2017, o ator Matt Damon afirmou, em uma entrevista ao “The Hollywood Reporter” que o magnata permitiu que filmassem em suas instalações apenas se pudesse fazer um pequeno papel no filme.

Ex-apresentador do reality show “O Aprendiz”, Trump está nos créditos de cerca de 20 filmes e séries, incluindo “Zoolander” e “Sex & the City”.