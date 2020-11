Trump proíbe investimentos dos EUA em empresas ligadas ao Exército chinês

“A China está explorando cada vez mais o capital dos Estados Unidos para obter recursos e permitir o desenvolvimento e a modernização de seus aparelhos militares, de inteligência e outros aparelhos de segurança”, justificou o presidente no decreto.

Trump destacou o “desenvolvimento e implementação de armas de destruição em massa” e “ações cibernéticas maliciosas”.

O decreto também proíbe que investidores americanos tenham ações ou bens que estejam expostos a estas firmas, destacando que investidores têm até novembro de 2021 para se desvincular de tais empresas.

Entre as 31 empresas atingidas pelo decreto, a princípio, está a Huawei, notória por estar no centro das discussões sobre a proteção de dados na revolução do 5G. Também fazem parte a China Telecom e China Mobile, que possuem ações na Bolsa de Valores de Nova York.