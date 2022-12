Trump lança NFTs colecionáveis de si mesmo por 99 dólares

O ex-presidente americano Donald Trump lançou uma coleção de figurinhas digitais com montagens de seu rosto em super-heróis, astronautas e até pilotos da Nascar por 99 dólares cada. Antes do lançamento de sua coleção de Tokens não fungíveis (NFT), o republicano havia provocado diversas especulações após ter afirmado que faria um “grande anúncio” na quarta-feira 14 em sua rede social, a Truth Social.

Alguns comentaristas acreditavam que Trump iria nomear algum aliado para sua tentativa de voltar ao comando da Casa Branca, depois de anunciar sua pré-candidatura presidencial. No entanto, o ex-presidente postou em seu perfil um vídeo com propaganda de seus cartões colecionáveis. Em um deles, ele aparece em frente à Trump Tower, em Nova York, rasgando sua camisa para revelar uma fantasia de super-herói estampada com a letra T enquanto lasers são disparados de seus olhos.

Segundo ele, os NFTs seriam uma ótima alternativa de presente de Natal. Ele também acrescentou que as figurinhas eram semelhantes com cartões de beisebol, mas “muito mais emocionantes”. Os compradores vão poder participar de um sorteio, no qual eles têm chances de ganhar prêmios, como jantares de gala ou partidas de golfe com o ex-presidente.

Diversos usuários criticaram o anúncio feito por Trump, em especial os republicanos. Em resposta ao lançamento dos cartões colecionáveis, o presidente dos EUA, Joe Biden, publicou nesta quinta-feira, 15, um tweet sarcástico no qual ele afirmava que iria fazer “alguns anúncios importantes dentro das próximas semanas”. Em destaque, Biden disse que iria assinar como lei um projeto de proteção ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

I had some MAJOR ANNOUNCEMENTS the last couple of weeks, too… ✔️ Inflation’s easing

✔️ I just signed the Respect for Marriage Act

✔️ We brought Brittney Griner home

✔️ Gas prices are lower than a year ago

✔️ 10,000 new high-paying jobs in Arizona — Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2022

Ex-estrategista de Trump e comentarista de um veículo de direita, Steve Bannon, também se colocou contrário ao lançamento dos NFTs. Segundo ele, qualquer pessoa envolvida no projeto “deveria ser demitida hoje”.

Mesmo após o site dos NFTs ter declarado que os fundos não seriam utilizados na campanha eleitoral de Trump, há especulações de que a venda dos produtos seja usada para ajudar a financiar batalhas legais em que o ex-presidente está envolvido.

“Esses cartões digitais não são políticos e não têm nada a ver com qualquer campanha política”, disse a organização. “A NFT INT LLC não pertence, é gerenciada ou controlada por Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Digital LLC ou qualquer um de seus respectivos diretores ou afiliados”.

