Trump ignora cerimônia e não estará presente na estreia dos EUA na Copa 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estará presente na estreia da seleção americana na Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 12, na Califórnia. A informação foi confirmada por Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa criada para organizar a competição, poucas horas antes da partida contra o Paraguai, às 22h, no horário de Brasília.

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“Ele não vai conseguir assistir ao jogo de abertura. Como já dissemos, a agenda dele está apertada. Mas sei que ele estará envolvido durante toda esta Copa do Mundo”, disse Giuliani à rádio britânica TalkSport. Parte dessa agenda gira em torno de celebrações dos 80 anos do mandatário, incluindo uma luta do UFC na Casa Branca, no domingo.

Mais cedo, nesta semana, Trump chegou a afirmar que planeja comparecer a um dos jogos do torneio, mas não especificou qual. É comum que o mandatário do país sede comparece à cerimônia de abertura – no caso desta Copa, disputada nos EUA, no México e Canadá, há três eventos inaugurais com os respectivos times da casa.