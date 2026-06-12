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Trump ignora cerimônia e não estará presente na estreia dos EUA na Copa 

Decisão segue vaias durante as finais da NBA no Madison Square Garden, nesta semana

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 12h02
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Patrick Smith/Getty Images)
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Trump ignora cerimônia e não estará presente na estreia dos EUA na Copa  Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estará presente na estreia da seleção americana na Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 12, na Califórnia. A informação foi confirmada por Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa criada para organizar a competição, poucas horas antes da partida contra o Paraguai, às 22h, no horário de Brasília.

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+ Com o protagonismo de Trump, nunca uma Copa produziu tanto ruído antes do pontapé inicial

“Ele não vai conseguir assistir ao jogo de abertura. Como já dissemos, a agenda dele está apertada. Mas sei que ele estará envolvido durante toda esta Copa do Mundo”, disse Giuliani à rádio britânica TalkSport. Parte dessa agenda gira em torno de celebrações dos 80 anos do mandatário, incluindo uma luta do UFC na Casa Branca, no domingo.

Mais cedo, nesta semana, Trump chegou a afirmar que planeja comparecer a um dos jogos do torneio, mas não especificou qual. É comum que o mandatário do país sede comparece à cerimônia de abertura – no caso desta Copa, disputada nos EUA, no México e Canadá, há três eventos inaugurais com os respectivos times da casa.

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A provável ausência acontece também poucos dias depois de o presidente americano ser vaiado durante as finais da NBA no Madison Square Garden.

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+ Antes de jogo das finais da NBA, Trump tem recepção hostil do público de Nova York

No ano passado, Trump fez as honras — e foi vaiado — na final do Mundial de Clubes da FIFA, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mesmo estádio onde acontecerá a final da Copa do Mundo.

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O momento também é de críticas, sobretudo às políticas migratórias dos EUA. Um dos casos mais polêmicos foi o do árbitro somali Omar Artan, que teve a entrada negada nos Estados Unidos pela polícia de fronteira no sábado passado, quando ele desembarcou em Miami, na Flórida. Outras equipes, como Uzbequistão e Iraque, denunciaram práticas abusivas durante imigração, incluindo longos interrogatórios.

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