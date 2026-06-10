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Depois de ser vaiado na NBA, Trump diz que irá a jogo da Copa do Mundo

Presidente americano também foi alvo de recepção hostil na final do Mundial de Clubes da FIFA, no ano passado

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 15h14
Donald Trump com a taça da Copa do Mundo
Donald Trump com a taça da Copa do Mundo em 2025  (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Depois de ser vaiado na NBA, Trump diz que irá a jogo da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Vaiado durante as finais da NBA nesta semana no Madison Square Garden, em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou especulações de que poderia não participar de eventos da Copa do Mundo e afirmou nesta quarta-feira, 10, que planeja comparecer a um dos jogos do torneio.

“Sim, sim”, disse Trump quando um repórter da agência de notícias AFP lhe perguntou na Casa Branca se ele planejava comparecer a alguma partida. Ele não deu detalhes, mas o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que espera que o presidente americano entregue o troféu ao time vencedor na final, em 19 de julho.

+ Antes de jogo das finais da NBA, Trump tem recepção hostil do público de Nova York

No ano passado, Trump fez as honras — e foi vaiado — na final do Mundial de Clubes da FIFA, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mesmo estádio onde acontecerá a final da Copa do Mundo.

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Na segunda-feira, o republicano também teve recepção hostil durante o terceiro jogo das finais da liga americana de basquete, entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A presença do republicano obrigou as autoridades a reforçar a segurança no local. Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou a reação imediata de muitos espectadores.

+ Funcionários de hotéis e estádios nos EUA ameaçam greve às vésperas da Copa do Mundo

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Devido à presença de Trump, não foi montada nenhuma fan zone nos arredores da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, disputados no Texas, que foram marcados por grandes aglomerações festivas.

“Achei péssimo. Acho que realmente arruinou o clima”, lamentou Anthony Pulley, 43, torcedor do New York Knicks, que enfrenta o San Antonio Spurs, embora tenha considerado “bastante simpático” o presidente comparecer à partida.

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Decisões recentes do governo americano envolvendo a Copa do mundo também não ajudam a limpar a imagem de Trump e amenizar críticas de torcedores, que já se queixam de preços exorbitantes de ingressos e hospedagens. Há ainda relatos de árbitros impedidos de entrar em território americano e seleções que passaram por fiscalizações exageradas.

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