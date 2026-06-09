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Esporte

Antes de jogo das finais da NBA, Trump tem recepção hostil do público de Nova York

Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou a reação imediata

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 09h20 | Atualizado em 9 jun 2026, 09h24
Pessoas em uma área VIP de um evento esportivo. Donald Trump, de terno azul e gravata vermelha, está no centro, com a mão direita no peito. Ao seu lado, uma mulher loira de camisa branca e outros homens de terno também com as mãos no peito. Abaixo, jovens com camisas de basquete do New York observam a cena. Um letreiro LEXUS brilha ao fundo
O presidente dos EUA, Donald Trump, com sua neta Kai Trump (à esquerda), o proprietário do Knicks, James Dolan (terceiro à esquerda), o secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum (terceiro à direita), e o diretor da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin. (SAUL LOEB/AFP)
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Antes de jogo das finais da NBA, Trump tem recepção hostil do público de Nova York Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado na noite de segunda-feira, 8, no Madison Square Garden, antes do terceiro jogo das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A presença do republicano obrigou as autoridades a reforçar a segurança no local. Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou a reação imediata de muitos espectadores.

Autoridades haviam pedido aos portadores de ingressos que chegassem ao local com pelo menos duas horas de antecedência, para passarem por controles de segurança comparáveis aos de aeroportos. Não foi permitida a entrada com bolsas no local.

Os Spurs venceram a partida por 115-111 e reduziram a vantagem dos Knicks na decisão para 2-1. A quarta partida da melhor de sete será disputada na quarta-feira, 10.

Devido à presença de Trump, não foi montada nenhuma fan zone nos arredores da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, disputados no Texas, que foram marcados por grandes aglomerações festivas.

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“Achei péssimo. Acho que realmente arruinou o clima”, lamentou Anthony Pulley, 43, torcedor do New York Knicks, que enfrenta o San Antonio Spurs, embora tenha considerado “bastante simpático” o presidente comparecer à partida.

Trump, que nasceu em Nova York, é um fã de longa data do Knicks e próximo do dono da equipe, James Dolan. No passado, assistiu a vários jogos no Madison Square Garden.

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Durante a campanha presidencial de 2024, realizou um grande comício no local, que atraiu milhares de apoiadores à cidade, que lhe é politicamente hostil. “Enquanto Nova York vive um de seus melhores momentos em décadas, Trump reduz tudo a ele. Deveria nos deixar em paz! Não é bem-vindo aqui”, publicou no X o senador Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado.

(Com AFP)

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