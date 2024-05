Trump é recebido com vaias na tentativa de conquistar a “terceira via”

Na noite de sábado, durante a Convenção Nacional Libertária, Donald Trump foi recebido de modo não usual: com vaias e poucos aplausos. A reação contrasta com a adulação habitual de seus fervorosos apoiadores em comícios. Trump busca apoio do partido que representa a terceira via para derrotar o democrata e atual presidente Joe Biden. No entanto, Trump enfrenta um desafio à frente: enquanto tenta agradar parte do eleitorado de Joe Biden defendendo a vacinação, uma postura contrária à que tomou quando era presidente, ele tenta conquistar os libertários, que são contrários aos imunizantes e têm como representante Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy e declaradamente anti-vacina.

Os libertários, que defendem um governo limitado e a liberdade individual, criticam Trump por ter acelerado a criação de uma vacina contra a Covid-19 durante sua presidência e por não ter feito mais para impedir as restrições de saúde pública aos não vacinados. Apesar de ter se posicionado contra a vacinação em seu mandato, Trump criou a Operação Warp Speed, injetando mais de US$ 10 bilhões em pesquisas para o desenvolvimento das vacinas da Johnson & Johnson e da Moderna. Contudo, ele se recusou a tomar a vacina publicamente, ao contrário de seu sucessor.

Durante seu discurso na convenção, Trump fez promessas significativas aos libertários presentes, incluindo a nomeação de um libertário para seu gabinete, caso fosse eleito em novembro. Ele tentou atrair os libertários, que compartilham algumas posições políticas com os republicanos, como a redução de impostos e o tamanho do governo. Trump sugeriu que o partido libertário deveria apoiá-lo se quisesse vencer, afirmando: “Não deveríamos lutar entre si”. Ele apelou aos libertários para que colaborassem com ele na derrota de Biden, mas seu pedido foi recebido com vaias, apesar da oposição feroz da maioria da audiência a Biden e sua administração.

Nas eleições de 2020, os libertários obtiveram apenas 1,2% dos votos nacionais, cerca de 1,8 milhões de votos, mas com a expectativa de uma eleição acirrada em novembro, Trump busca atrair parte desse apoio. Robert F. Kennedy Jr., candidato libertário com 10% das intenções de voto, desafia principalmente Joe Biden, mas também retira votos de Trump, apresentando-se como uma “terceira via” em um país dividido.

A postura de Trump em relação à vacinação também tem sido controversa entre seus próprios apoiadores. Tradicionalmente, os republicanos são um dos grupos mais resistentes à vacinação. Em uma entrevista em dezembro ao ex-âncora da Fox News, Bill O’Reilly, Trump admitiu ter recebido a terceira dose da vacina contra a Covid-19, afirmando que as vacinas são seguras e salvaram “dezenas de milhões de pessoas”. Essa estratégia visa conquistar o eleitorado, já que um levantamento da Kaiser Family Foundation mostrou que apenas 39,9% da população nos condados onde Trump venceu estavam vacinados, em comparação com 52,8% nas áreas onde Biden venceu.

