Trump é formalmente acusado em inquérito sobre documentos secretos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 8, que vai apresentar acusações criminais federais contra o ex-presidente americano Donald Trump. A medida ocorre após uma longa investigação sobre um desvio de documentos confidenciais, que o republicano levou da Casa Branca para sua residência oficial ao deixar o cargo e, em seguida, obstruiu os esforços do governo para recuperá-los.

Apresentada no Tribunal Distrital Federal de Miami, esta é a primeira acusação federal contra um ex-presidente na história do país. Isso coloca os Estados Unidos em uma posição extraordinária, dado o status de Trump não apenas como ex-chefe do Executivo, mas também como o candidato favorito do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024.

Não ficou claro quais acusações específicas Trump enfrenta. Segundo o jornal americano The New York Times, é possível que haja sete acusações.

Também segundo o Times, espera-se que Trump se entregue às autoridades em Miami na próxima terça-feira, 13.

A acusação, emitida pelo escritório do procurador especial Jack Smith, ocorreu cerca de dois meses depois que promotores de Nova York apresentaram mais de 30 acusações criminais contra Trump em um caso relacionado a supostos pagamentos clandestinos feitos a uma atriz pornô antes da eleição presidencial de 2016.

Smith também investiga os esforços de Trump para reverter sua derrota para o atual presidente, Joe Biden, nas eleições de 2020, bem como seu papel no ataque ao Capitólio americano por uma multidão trumpista, em 6 de janeiro de 2021.