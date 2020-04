Trump e Bolsonaro discutem combate ao covid-19 em telefonema

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, tiveram uma conversa nesta quarta-feira, 1, sobre ações de combate ao covid-19. O americano mencionou o tema em entrevista coletiva.

Segundo Trump, os dois reiteraram a importância de retardar a propagação do vírus e proteger vidas por meio do compartilhamento de informações, a cooperação em terapias e desenvolvimento de vacinas. Eles também afirmaram o compromisso contínuo de proteger agressivamente empregos e receitas, usando todas as ferramentas disponíveis para restaurar o crescimento econômico global.

“Ele (Bolsonaro) está trabalhando muito. Ele tem um grande problema e nós conversamos sobre isso em um telefonema nesta manhã. O Brasil está em reclusão. Eles não iam entrar em reclusão, mas tiveram que fazer isso. O mundo está em reclusão”, disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos agradeceu ao Brasil pela assistência contínua para ajudar no repatriamento de cidadãos americanos que tentavam voltar para casa. Trump ainda elogiou o estreito relacionamento entre os dois países, que continuam a direcionar esforços contra o coronavírus.