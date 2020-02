Trump demite chefe de agências de espionagem e nomeia fiel apoiador

A nomeação de Richard Grenell, embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, interinamente ao cargo de diretor nacional de Inteligência na quarta-feira 19 teria sido uma represália do presidente americano, Donald Trump, ao atual ocupante do posto. Joseph Maguire permitiu à Câmara dos Deputados, controlada pela oposição, acesso a documentos confidenciais sobre a segurança das eleições presidenciais de novembro. Acabou demitido.

De acordo com funcionários da Casa Branca, a expectativa era de Trump efetivar Maguire, que está na diretoria interinamente desde agosto de 2019, após a demissão de Dan Coats, afirma o jornal The Washington Post.

Mas, segundo o Post, o presidente teria mudado de opinião depois de ouvir que um funcionário sob a autoridade de Maguire teria entregue em 13 de fevereiro um documento confidencial sobre a segurança das eleições de 2020 ao Comitê de Inteligência da Câmara, comandado pelo deputado democrata Adam Schiff. Trump concorrerá à reeleição em novembro.

‘Eu quero empoderar os conservadores’

Com a demissão de Maguire e a nomeação de Grenell, anunciadas na quarta, o governo está sendo acusado de plantar um seguidor cego na liderança do setor de Inteligência do país. No cargo de diretor nacional de Inteligência, Grenell será responsável por supervisionar as 17 agências de espionagem americanas, dentre elas a Central de Inteligência Americana (CIA).

Grennell, que critica abertamente a política migratória alemã, disse ao portal americano de extrema-direita Breitbar que “queria empoderar outros líderes conservadores pela Europa” logo após assumir o cargo de embaixador em Berlim.

Em resposta ao comentário de 13 de fevereiro do ministro da Justiça, William Barr, sobre a dificuldade de trabalhar no governo sob a pressão do presidente pelas redes sociais, Grenell defendeu Trump. “Faz o meu trabalho muito mais fácil”, disse.

Segundo o jornal The New York Times, especialistas da área de Inteligência reagiram com surpresa, e alguns com decepção, à nomeação, questionando a experiência e o temperamento de Grenell.

Vice-diretor do Comitê de Inteligência do Senado, o senador democrata Mark Warner criticou Trump pela escolha e o acusou de “driblar a autoridade constitucional da casa”. O presidente pode escolher como diretor interino qualquer autoridade que tenha passado por sabatina pelo Senado independentemente do cargo que esta ocupasse.

Grennell também é conhecido por atacar a imprensa. Em janeiro, ele acusou o Post de fabricar fonte em uma matéria sobre Trump ameaçar com a adoção de taxas sobre a importação de veículos europeus — fato confirmado pelas autoridades alemã no dia seguinte à acusação.

Embora demonstre um posicionamento conservador, o embaixador defende os direitos LGBT e deve ser o primeiro homossexual assumido a se tornar diretor nacional de Inteligência.