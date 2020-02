A pedido de Trump, ex-assessor tem sentença reduzida para 3 anos de prisão

Ex-assessor e conselheiro de campanha de Donald Trump nas eleições de 2016, Roger Stone foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão nesta quinta-feira, 20, pela divulgação de documentos roubados do Partido Democrata durante a corrida presidencial daquele ano. Trump havia criticado, em seu Twitter, a sentença original de 7 a 9 anos de reclusão.

Stone, de 67 anos, foi condenado por mentir ao Congresso sobre seus contatos com a organização WikiLeaks sobre o vazamento de e-mails democratas em 2016.

No início de fevereiro, depois do presidente reclamar da sentença original de até 9 anos, o secretário de Justiça, William Barr, recomendou a redução da pena pela metade. Quatro promotores do departamento pediram demissão na última terça-feira em protesto contra a interferência política.