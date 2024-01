Trump confronta juiz durante audiência e magistrado reage

De acordo com Engoron, o gabinete da Procuradoria-Geral do estado de Nova York já tinha provado que Donald Trump e os diretores do seu grupo haviam “supervalorizado” os seus ativos entre US$ 812 milhões e US$ 2,2 bilhões entre 2014 e 2021 (cerca de R$ 2,1 bilhões e R$ 12,2 bilhões).

Continua após a publicidade

Caso seja condenado, o ex-presidente pode sofrer perdas patrimoniais significativas. Ele pode ficar impedido de fazer negócios em Nova York, o que coloca em xeque o império imobiliário que Trump construiu na cidade. Apesar disso, ele não pode ser preso, pois o processo é civil e não criminal.