Trump começa corrida pela eleição de 2024: “Mais comprometido que nunca”

Donald Trump iniciou oficialmente sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2024 neste sábado, 28, com uma parada em New Hampshire antes de seguir para a Carolina do Sul. “Estamos começando. Estamos começando aqui como candidato a presidente. Estou com mais raiva agora e estou mais comprometido agora do que nunca”, disse o ex-presidente americano aos líderes do partido Republicano na reunião anual em Salem. Mais tarde, Trump foi à Columbia para apresentar sua equipe de liderança na Carolina do Sul. Esses estados realizam duas das três primeiras disputas de indicação do partido, o que lhes dá enorme poder na escolha do candidato.

Trump e seus aliados torcem para que os eventos ofereçam uma demonstração de força para apoiar o ex-presidente após um início lento de campanha que deixou muitos questionando seu compromisso de concorrer novamente. Nas últimas semanas, seus apoiadores procuraram agentes políticos e autoridades eleitas para assegurar apoio a Trump em um momento crítico, quando outros republicanos estão preparando suas próprias campanhas. Eleito em 2016 derrotando Hillary Clinton, o republicano não conseguiu a reeleição contra Joe Biden em 2020.

“A arma foi disparada e a temporada de campanha começou”, declarou Stephen Stepanek, presidente cessante do Partido Republicano de New Hampshire. Trump anunciou no evento que Stepanek atuará como conselheiro sênior de sua campanha no estado.

Donald Trump é o único candidato presidencial declarado para 2024. Seus possíveis adversários incluem o governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi embaixadora de Trump nas Nações Unidas, até o momento.