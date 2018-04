Trump cancela viagem à Cúpula das Américas no Peru

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não viajará para a Cúpula das Américas no Peru nem à Colômbia neste fim de semana e enviará em seu lugar o vice-presidente, Mike Pence, informou nesta terça-feira a Casa Branca.

“O presidente permanecerá nos Estados Unidos para supervisionar a resposta americana à Síria e monitorar os acontecimentos globais”, explicou Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, em comunicado. Ela acrescentou que, “a pedido do presidente, o vice-presidente viajará em seu lugar”.

Trump viajaria ao Peru nesta sexta-feira para participar da Cúpula das Américas, que reúne os líderes da região, e se dirigiria no sábado à Bogotá, na Colômbia, para manter um encontro bilateral com o presidente Juan Manuel Santos. Esta seria a primeira viagem de Trump à América Latina desde que chegou à Casa Branca no início de 2017.

O presidente americano prometeu na segunda-feira uma resposta “contundente” ao suposto ataque químico registrado na Síria, do qual responsabilizou o governo de Bashar al-Assad e disse que tomará uma decisão nas próximas horas sobre qual será essa represália.

O governo Trump ainda busca fechar um acordo de renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) nas próximas semanas. Defensores da iniciativa esperavam que o encontro no Peru pudesse dar uma chance para resolver as diferenças entre o país, o México e o Canadá.

A 8ª Cúpula das Américas ocorrerá nos dias 13 e 14 de abril, em Lima, no Peru, e tem como tema este ano “Governabilidade Democrática frente à Corrupção”.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)