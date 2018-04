Trump anuncia “decisões importantes” sobre a Síria nas próximas horas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que “tomará decisões muito importantes” sobre a Síria em 24 ou 48 horas. Ele espera conseguir descobrir quem é o responsável pelo ataque que, em suas palavras, pode ser “a Rússia, a Síria, o Irã ou todos eles lado a lado”.

“Estamos estudando a situação muito minuciosamente e vamos tomar decisões muito importantes nas próximas 24 a 48 horas”, disse em declarações à imprensa durante uma reunião com seu gabinete na Casa Branca. E acrescentou que essas decisões serão reveladas “provavelmente antes do final do dia de hoje”.

Quando questionado sobre a possibilidade de uma ação militar na Síria, o presidente americano respondeu que “nenhuma opção está descartada”. “Isto tem que ter a ver com a humanidade, não se pode permitir que ocorra”, disse.

Trump qualificou de “atroz”, “horrível” e de “ato bárbaro” o suposto ataque químico registrado no sábado na cidade síria de Duma, que os Estados Unidos atribuíram ao regime sírio do presidente Bashar Al-Assad.

“Eles dizem que não fizeram, mas para mim não há muitas dúvidas a respeito. Os generais descobrirão nas próximas horas”, acrescentou. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, também afirmou que “não descarta” ações militares contra a Síria.

A Sociedade Médica Síria Americana (SAMS, na sigla em inglês) e a Defesa Civil Síria, ambas organizações apoiadas pelos Estados Unidos, asseguraram que pelo menos 42 pessoas morreram no sábado com sintomas semelhante aos apresentados durante um ataque químico.

Nenhuma outra fonte confirmou se tratar de um bombardeio com substâncias químicas. Tanto a Rússia como Damasco negaram a utilização deste tipo de armamento em Duma.

Investigação na ONU

Os Estados Unidos solicitaram nesta segunda-feira ao Conselho de Segurança da ONU que inicie uma investigação independente sobre ataques com armas químicas na Síria.

Washington fez circular um projeto de resolução entre os membros do Conselho de Segurança que busca estabelecer um comitê da ONU para identificar os responsáveis pelos ataques com gases tóxicos, segundo cópia obtida pela AFP.

O Conselho de Segurança se reúne nesta segunda, às 16h00, a pedido de nove países, incluindo Estados Unidos, França e Reino Unido, para discutir uma resposta ao ataque em Duma.

(Com EFE e AFP)