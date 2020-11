Trump autoriza transição de governo 16 dias após vitória de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu na noite desta segunda-feira 23 o primeiro passo para iniciar a transição de governo para o sucessor, Joe Biden.

Depois de 16 dias do resultado oficial consagrando o democrata, Trump escreveu no Twitter que autorizou a Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês) a iniciar a transição.

“Quero agradecer a Emily Murphy da GSA por sua dedicação e lealdade ao nosso país. Ela foi assediada, ameaçada e abusada. Não quero que isso aconteça com ela, com a família dela ou com funcionários da GSA”, afirmou no tuíte.

“Nosso caso continua, manteremos a boa luta, e acredito que vamos vencer. De todo jeito, pelo melhor do nosso país, estou recomendando que Emily e sua equipe façam o que precisa ser feito com relação aos protocolos, e disse à minha equipe para fazer o mesmo”, prosseguiu.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020