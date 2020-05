Trump ameaça usar ‘cães cruéis’ contra manifestantes na Casa Branca

A morte de George Floyd em Minneapolis vem provocando uma crescente onda de manifestações que não deixou a residência oficial do presidente Donald Trump de fora. Neste sábado, 30, Trump usou sua conta no Twitter para afirmar que, caso a cerca que protege a Casa Branca fosse quebrada, “cães cruéis e armas das mais ameaçadoras” seriam usadas.

Em uma série de postagens, o empresário agradeceu a ação do Serviço Secreto que atuava no momento e afirmou que assistiu a tudo do lado de dentro da casa e não poderia ter se sentido mais seguro.

A Casa Branca foi temporariamente trancada durante uma marcha para protestar contra a morte de Floyd, que foi morto depois que um policial branco ajoelhou sobre seu pescoço e o asfixiou. Os manifestantes se reuniram novamente no local e entraram em confronto com policiais até o início da manhã de sábado.

Com Reuters