Tribunal dos EUA revela materiais apreendidos na casa de Trump na Flórida

Agentes do FBI encontraram dezenas de pastas vazias marcadas como “confidenciais” durante uma busca na casa de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, no mês passado. Os documentos judiciais anteriores confirmavam que o ex-presidente dos Estados Unidos mantinha registros confidenciais em depósitos em sua residência pessoal. No entanto, o material aberto nesta sexta-feira, 2, mostra que os agentes encontraram cerca de 1.500 documentos em seu escritório.

Todos os presidentes dos Estados Unidos devem transferir os seus arquivos e e-mails para os Arquivos Nacionais. O Departamento da Justiça americana investiga se o líder republicano lidou com os registros indevidamente, levando-os da Casa Branca para sua propriedade em Mar-a-Lago depois que deixou o cargo em janeiro de 2021. Trump nega ter cometido alguma irregularidade.

+ EUA: Obviamente Trump está pensando em concorrer à Presidência, diz genro

Os promotores alegam que Trump e seus advogados não forneceram voluntariamente os documentos exigidos, e fizeram esforços para obstruir a investigação. O ex-presidente rebateu as alegações, com o argumento de que já havia mudado o status dos documentos que estavam em sua posse. Ele também afirmou que os arquivos foram mantidos em segurança em um depósito em Mar-a-Lago.

O processo judicial revelado nesta sexta-feira também confirma relatos anteriores de que muitos registros foram misturados com objetos pessoais, incluindo roupas, livros e jornais.

Taylor Budowich, porta-voz de Trump, disse que as ações do governo “não foram uma busca e recuperação cirúrgica e confinada”, mas “um ESMAGAMENTO E AGARRAMENTO”, ecoando a narrativa do ex-presidente de “caça às bruxas” e perseguição política.

Entre os itens recuperados durante a busca em 8 de agosto estavam:

3 documentos marcados como confidenciais

17 documentos marcados como secretos

7 documentos marcados como ultrassecretos

43 pastas vazias rotuladas como sigilosas

28 pastas vazias rotuladas “Retornar ao secretário/assessor militar”