Trenó vazio: Crise econômica prejudica venda de brinquedos na Argentina

“Alguns brinquedos nacionais aumentaram em paralelo à inflação, mas os importados passam de 200%”, explicou Julián Benítez, gerente de Relações Institucionais da Câmara, à agência de notícias francesa AFP.

A Argentina tem cerca de 180 fabricantes de brinquedos, que empregam 8 mil pessoas. Além disso, dados da Câmara indicam que metade dos itens vendidos é de origem nacional.

Na tentativa de frear a inflação, Milei propôs cortes do gasto público no equivalente a 5% do PIB. Até o momento, ele revogou ou modificou ao menos 300 leis e regras, incluindo as da reforma trabalhista. O descontentamento cresceu, e a cidade de Buenos Aires foi tomada por panelaços e manifestações em frente à sede do Congresso.

De bolsos vazios