Trem desgovernado percorre 70 quilômetros sem maquinista na Índia

A Indian Railways, agência governamental da Índia de propriedade do Ministério das Ferrovias, afirmou nesta segunda-feira, 26, que vai abrir uma investigação após um trem de carga viajar mais de 7o quilômetros sem maquinista. Em um relatório publicado no domingo, a empresa, que opera na quarta maior rede ferroviária do mundo, afirmou que o veículo funcionou sem maquinista a partir do distrito de Kathua e iria até Hoshiarpur. Segunda a ferrovia, ninguém ficou ferido.

A goods train ran 78 KM without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir to Hoshiarpur, Punjab.

Finally it was stopped by installing wooden stoppers. pic.twitter.com/fQmO2E1ynA

— Ravinder Kapur. (@RavinderKapur2) February 25, 2024