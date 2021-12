Traços de cocaína são encontrados em banheiros do Parlamento britânico

Vestígios de cocaína foram encontrados em banheiros do Parlamento do Reino Unido, em Londres. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal Sunday Times no final de semana e tem causado preocupação entre diversos deputados, que acionaram a polícia por conta própria para conduzir uma investigação.

Segundo a reportagem, foram detectados rastros da droga em 11 de 12 locais testados por uma perícia independente no prédio. Os vestígios foram encontrados, inclusive, em banheiros ao lado do gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, e da ministra do Interior, Priti Patel.

Os locais examinados são de acesso exclusivo de deputados, assessores e outros funcionários. “Há uma cultura da cocaína no Parlamento”, comentou um ex-deputado ao Sunday Times, afirmando que algumas pessoas fazem uso constante da droga.

Assim que a notícia vazou, diversos parlamentares se mostraram preocupados e acionaram a política para investigar o caso a fundo. Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns, garantiu que os responsáveis serão punidos. “Os relatos do uso indevido de drogas no Parlamento dados ao Sunday Times são profundamente preocupantes – e irei tratá-los como prioridade com a Polícia Metropolitana ainda esta semana”, disse Hoyle.

O porta-voz do premiê Boris Johnson, Max Blain, também comentou o caso e afirmou que as notícias “são preocupantes”.

A polêmica acontece no momento em que Johnson anuncia um novo plano de dez anos para travar uma batalha contra o consumo de drogas no Reino Unido. O primeiro-ministro promete o maior investimento de todos os tempos no tratamento e recuperação de viciados, bem como medidas mais rígidas para punir motoristas pegos dirigindo sob o uso de substâncias e traficantes.

Calcula-se que mais de 300.000 pessoas na Inglaterra tenham algum tipo de vício em heroína ou crack. O uso das drogas também está constantemente associado a crimes de furto, roubo e homicídio.