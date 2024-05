Tornado destrói cidade nos Estados Unidos e deixa vários mortos

A pequena cidade de Greenfield, em Iowa, nos Estados Unidos, foi completamente destruída na terça-feira 21, depois de um dos tornados mais intensos na região nos últimos anos. Destroços de casas e carros espalhados por todo o município, e as autoridades locais afirmaram que várias pessoas morreram, além de outras terem ficado feridas, mas não especificaram a quantia exata.

O sargento Alex Dinkla, da polícia do estado de Iowa, confirmou que houve múltiplas mortes em Greenfield durante um briefing sobre a tempestade mortal, informou a emissora americana NBC News. Mas não disse quantas pessoas morreram. “Ainda estamos contando neste momento.”

A cidade tem cerca de 2 mil habitantes e fica a 88 quilômetros da capital do estado, Des Moines. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a devastação em Iowa , com edifícios destruídos, carros capotados e turbinas eólicas quebradas.

O hospital local também foi atingido e as vítimas precisaram ser levadas para outros municípios. Pelo menos 12 pessoas foram transportadas para hospitais da área com ferimentos relacionados à tempestade. “Este tornado devastou boa parte desta cidade e comunidade”, disse Dinkla.

The only video I will post if the damage in Greenfield yesterday. Still can’t believe what I saw #iawx pic.twitter.com/A0njjRnw62

— Ryan Scholl (@WxScholl) May 22, 2024