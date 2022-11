Torcedores quebram carros e depredam lojas após vitória do Marrocos

A vitória da seleção do Marrocos sobre a Bélgica na Copa do Mundo do Catar provocou uma onda de violência na capital belga. Torcedores não identificados quebraram janelas de lojas, depredaram patinetes compartilhados e destruíram carros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão na cidade.

De acordo com porta-vozes da polícia belga, cerca de cem agentes foram mobilizados para conter a violência. Canhões de água e gases de efeito moral foram usados para restaurar a ordem. “Dezenas de pessoas, inclusive algumas encapuzadas, buscaram confronto com a polícia, o que comprometeu a segurança pública”, afirmou a polícia da Bélgica, de acordo com a agência AP. Estações de metrô foram fechadas e algumas ruas da região central foram bloqueadas.

Philip Close, prefeito de Bruxelas, se manifestou nas redes sociais. “Condeno veementemente os incidentes desta tarde. A polícia já interveio com firmeza. Portanto, desaconselho torcedores que venham ao centro da cidade. A polícia está fazendo de tudo para manter a ordem pública”, escreveu ele. O número exato de torcedores presos não foi divulgado.

Enquanto isso, em Rabat, capital do Marrocos, torcedores foram às ruas para comemorar o desempenho da seleção nacional de forma espontânea com danças e cantoria. A vitória sobre a Bélgica marcou a primeira vez que os marroquinos levaram a melhor em uma partida da Copa do Mundo desde a vitória sobre a Escócia, em 1998.

Riots break out in Brussels, Belgium following their loss to Morocco 😳 pic.twitter.com/hdox5w4h84 — Complex Sports (@ComplexSports) November 27, 2022