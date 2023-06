Tiroteio nos EUA deixa três mortos e outros cinco feridos

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um tiroteio em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos. De acordo com a Associated Press, a a polícia do Missouri encontrou as vítimas (dois homens e uma mulher) na manhã deste domingo, 25, em um estacionamento e na rua, em locais próximos ao cruzamento da Rua 57 com a Avenida Prospect.

Pelo menos três pessoas foram encontradas mortas e pelo menos outras cinco estão feridas, disse a polícia do Missouri, enquanto investigava dois tiroteios com várias vítimas na mesma área de Kansas City na manhã de domingo. Outras cinco vítimas com ferimentos de balas, mas sem risco de vida, foram atendidas em hospitais da região. “Informações preliminares indicam que houve uma grande concentração de pessoas em um estacionamento no cruzamento quando as vítimas foram baleadas”, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Kansas City.

A polícia que investiga o caso acredita que o tiroteio aconteceu durante uma confraternização de trabalho promovida do lado de fora de uma oficina mecânica. “Minhas condolências às famílias de três pessoas mortas em um tiroteio esta manhã em uma aparente reunião após o expediente perto da Rua 57 e Avenida Prospect. Se a empresa soubesse que pessoas estariam presentes, sem segurança, vendendo álcool e contrariando nossas leis, essa empresa deveria ser fechada”, publicou o prefeito de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, no Twitter.