Tiroteio em supermercado na Filadélfia deixa ao menos oito feridos

Ao menos oito pessoas ficaram feridas na terça-feira (14) durante um tiroteio ocorrido em uma filial do Walmart, na Filadélfia, nos Estados Unidos, após uma briga cujos motivos são desconhecidos.

Os tiros foram disparados por volta das 18h do horário local (19h em Brasília) em uma unidade do supermercado em Cheltenham Township, no sul do Estado da Pensilvânia.

De acordo com a imprensa americana, um homem entrou armado no estabelecimento e realizou vários disparos, causando muito pânico. Segundo o jornal USA Today, a confusão começou na fila do caixa, quando o atirador entrou em conflito com outro cliente.

Quatro pessoas foram atingidas pelos tiros, três delas nas pernas. Além disso, uma grávida teve que ser atendida, pois caiu durante o tiroteio. Outras pessoas ficaram feridas por conta dos vidros quebrados ou se machucaram na confusão.

O estado de saúde das vítimas é estável. Duas das pessoas feridas são funcionárias do Walmart, segundo a administração do supermercado.

O autor dos disparos tentou fugir do estabelecimento ao lado de sua irmã em seu carro, mas colidiu contra uma viatura policial durante a perseguição. Em seguida, os policiais conseguiram prendê-lo.

O homem tentou reagir à prisão e acabou machucando levemente dois policiais. Segundo as autoridades, ele estava sob efeitos de drogas ilícitas ou álcool. A mulher também foi detida.

(Com EFE)