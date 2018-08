Tiroteio em Manchester após festa caribenha deixa 12 feridos

Ao todo, 12 pessoas tiveram ferimentos de diversas gravidades na madrugada deste domingo em Manchester, no norte da Inglaterra, em um tiroteio que aconteceu após a realização de uma festa com temática caribenha, informou a polícia em nota.

Segundo o site do jornal The Guardian, entre os feridos está um garoto de 12 anos e um adolescente. Quatro pessoas permanecem no hospital, enquanto outras oito, incluindo o adolescente, já tiveram alta. A publicação afirma que um homem sofreu uma fratura na perna, enquanto outros tiveram lesões causadas por uma espingarda disparada a curta distância.

A polícia está nos primeiros estágios da investigação, mas trata o caso como tentativa de homicídio. Acredita-se que uma arma tenha sido disparada duas vezes, mas a polícia ainda não conseguiu recuperar o objeto.

De acordo com a detetive Debbie Dooley, o policiamento será reforçado para acalmar e aumentar a segurança da população. “Aqueles que vivem ou visitam essa região ficarão compreensivelmente preocupados com este incidente, por isso vamos mobilizar agentes extras para patrulhar a região hoje e nos próximos dias”, afirmou Debbie.

O ataque ocorreu em meio a um aumento de crimes envolvendo armas e facas no Reino Unido, o que provocou pedidos por ações do governo em um país onde as armas de fogo são estritamente controladas.

(Com Estadão Conteúdo e EFE)