Tiroteio em desfile de 4 de julho nos EUA deixa pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 20 foram levadas para o hospital após um tiroteio em um desfile de 4 de julho próximo a Chicago, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 4. A polícia ainda está procurando os suspeitos pelo ataque, e acreditam que o atirador estava em um telhado, usando um riffle.

O tiroteio em Highland Park começou dez minutos após o início do desfile anual marcado para às 10h, horário local. Centenas de pessoas que estavam participando do desfile saíram correndo do parque, alguns ensanguentados. Deixaram para trás cadeiras, carrinhos de bebê e cobertores, colocados no chão para assistir a parada.

“Minha equipe e eu estamos monitorando de perto a situação em Highland Park. A polícia estadual está no local e colocamos todos os recursos do estado à disposição da comunidade. Continuaremos trabalhando com as autoridades locais para ajudar os afetados”, disse o governador de Illinois, JB Pritzker, em um comunicado.

O desfile é uma comemoração famosa, que ocorre anualmente nos Estados Unidos para celebrar o dia da Independência do país. Estariam presentes carros alegóricos, bandas, além da passeata com pessoas da comunidade e outros atrações especiais. Um desfile de bicicletas e animais de estimação para crianças também estava programado para começar 30 minutos antes do desfile principal. Outras cidades próximos, como Evanston e Deerfield cancelaram seus eventos por causa do incidente.

