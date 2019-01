Theresa May apresenta “Plano B” para o Brexit nesta segunda

Após derrota histórica na última terça-feira, 15, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, volta ao Parlamento nesta segunda-feira, 21, para apresentar as alterações em seu acordo do Brexit.

Com menos de 70 dias até o prazo para a saída da União Europeia, no dia 29 de março, May irá dividir seu “plano B” depois de dias de diálogo buscando um consenso entre os partidos da Câmara. Segundo alguns opositores que participaram das negociações, o teor do acordo alternativo que será apresentado é um mistério, e o plano não foi apresentado nem mesmo à Comissão Europeia.

Líder do Partido Verde, Caroline Lucas disse à BBC: “Perguntei o que ela estava disposta a mudar e não obtive nenhuma resposta. Ela está chantageando congressistas na esperança de gastar tempo, forçando-os a aceitar seu acordo por ser mehor que sair sem nenhum acordo.”

Representante do Partido Trabalhista, principal força da oposição à May, Jeremy Corbyn recusou a proposta de reunião com a primeira-ministra.

Nesta segunda, a expectativa é de que ela discuta um dos problemas centrais do Brexit – as normas da fronteira entre as Irlandas no chamado “backstop”. No domingo 20, a mídia britânica relatou que a primeira-ministra pode abandonar a ideia de uma futura supervisão de segurança feita pela União Europeia, tentando agradar aos críticos.

No acordo de saída do bloco, o “backstop” pretende evitar o reestabelecimento de uma fronteira hostil entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, membro da União Europeia, se um novo acordo para comércio não for alcançado entre as partes até o fim de um período transitório.

De acordo com os termos, o Reino Unido permanecerá em uma União Aduaneira em relação ao comércio de bens “ao menos e até” que o bloco concorde que não há mais ameaça de retorno de uma fronteira hostil entre os países.

Mais Oposição

No domingo 20, a República da Irlanda, foco da polêmica fronteiriça, rejeitou a possibilidade de um acordo alternativo que mude a segurança de seus limites com a Irlanda do Norte. O vice-primeiro-ministro do país, Simon Coveney, escreveu em sua conta pessoal no Twitter que o foco é “proteger” a nação, o que inclui o “apoio continuado ao acordo do Reino Unido com a União Europeia, por completo, incluindo o ‘backstop’ nos termos negociados.”

For the record, Taoiseach & I have always been on the same page on #Brexit & we remain united & focused on protecting Ireland. That includes continued support for the EU/UK agreed WA in full, including the Backstop as negotiated. @RTENewsNow https://t.co/ljmSBtvuNz — Simon Coveney (@simoncoveney) January 20, 2019

Na semana passada, o acordo de May foi rejeitado com 432 votos contra e apenas 202 a favor. No dia seguinte a votação, ela sobreviveu a uma “moção de censura” proposta pela oposição.

(com Agência Brasil)