Terrorista de Viena tinha laços com o Estado Islâmico, diz governo

Quatro pessoas foram mortas e mais 15 ficaram feridas após um atentado na cidade de Viena, na Áustria na segunda-feira 2. O agressor, que nasceu na Macedônia do Norte e têm vínculos com o Estado Islâmico, foi morto pelas forças de segurança, que também investigam a participação de uma segunda pessoa.

A polícia trata o atentado como um incidente com “motivação islâmica”. O governo austríaco alocou o Exército para fazer a segurança de prédio públicos, enquanto 1.000 agentes estão investigando o ataque. A população, por sua vez, recebeu recomendações de ficar em casa.

O ataque ocorreu às 21h00 (horário local, 17h00, em Brasília), quando o terrorista, vestido um colete bomba falso e portando um fuzil e pistolas, disparou contra um bar próximo de uma sinagoga em Viena. A polícia conseguiu matar o agressor.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020