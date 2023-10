Terremotos no Nepal provocam deslizamentos de terra e deixam 11 feridos

Dois terremotos abalaram o oeste do Nepal nesta terça-feira, 3, deixando ao menos 11 feridos. Segundo as autoridades locais, os tremores danificaram casas e provocaram um deslizamento de terra que bloqueou uma importante rodovia.

Os sismos de magnitude 6,3 e 5,3 ocorreram no distrito de Bajhang, na fronteira com a Índia, em um intervalo de 30 minutos. Com danos concentrados nas cidades de Talkot e Chainpur, o Ministério do Interior informou que um deslizamento de terra bloqueou a estrada para as planícies do sul, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Os tremores puderam ser sentidos até na capital indiana, Nova Délhi, a mais de 400 quilômetros de distância, onde a população saiu correndo de casas e prédios de escritórios. Lá não houve relatos de danos.

O oficial da polícia Bharat Bahadur Shah disse que 11 pessoas – sete mulheres e quatro homens – ficaram feridas e foram levadas ao hospital para tratamento. Uma mulher desapareceu depois de ser atingida por outro deslizamento de terra provocado pelo terremoto, segundo ele.

Narayan Pandey, o principal funcionário do distrito de Bajhang, afirmou que uma das pessoas feridas foi atingida por um destroço de um edifício. Algumas casas em Chainpur desabaram.

