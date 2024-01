Terremoto de magnitude 7,1 atinge fronteira China-Quirguistão

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região da fronteira entre o Quirguistão e a China nesta terça-feira, 23. O forte abalo sísmico foi seguido por outros 40 tremores secundários que, segundo a agência de notícias estatal Xinhua, deixaram vários feridos e casas desabadas.

O terremoto ocorreu às 2h09 (horário local) e a uma profundidade de 22 km, ou seja, superficial – que tem um elevado poder de destruição das estruturas humanas. De acordo com a Administração de Terremotos da China, seu epicentro foi na área montanhosa da fronteira chinesa com o Quirguistão, no condado de Wushi, que fica na região de Xinjiang.

De acordo com a Agência de Terremotos de Xinjiang, cinco aldeias estão localizadas num raio de 20 km ao redor do epicentro, o que levanta preocupações a respeito da extensão dos danos.

O China Earthquake Networks Center informou que, até às 8h (hora local), 40 tremores secundários foram registrados na região.

Continua após a publicidade

Repercussões

A agência de notícias Reuters reportou que usuários da rede social chinesa Weibo relataram que o terremoto pôde ser sentido fortemente em Urumqi, Korla, Kashgar, Yining e áreas vizinhas. Devido aos tremores, o departamento ferroviário de Xinjiang interrompeu imediatamente as operações. Ao menos 27 trens foram afetados pelo terremoto, segundo a Xinhua.

A Administração de Terremotos da China afirmou ter ativado imediatamente os serviços de resposta a emergências em conjunto com o Escritório da Sede de Ajuda a Terremotos e com o Ministério de Gestão de Emergências. Uma força-tarefa foi enviada para o local, com objetivo de orientar as operações de resgate.

O Ministério de Gestão de Emergências, por sua vez, em comunicado divulgado pela Xinhua, disse que vários departamentos estão coordenando os esforços de socorro, fornecendo tendas de algodão, casacos, colchas, colchões, camas dobráveis e fogões de aquecimento.

Continua após a publicidade

Outros locais atingidos

No vizinho Cazaquistão, o Ministério de Emergências relatou que o último terremoto foi sentido em território nacional com magnitude 6,7. Na maior cidade do país, Almaty, a população fugiu de suas casas e aguardou o tremor passar nas ruas – alguns de pijamas e chinelos –, para evitar ficar sob escombros, apesar do tempo frio.

Nenhum dano foi relatado no território cazaque.

Os sismos, seguidos de tremores secundários cerca de 30 minutos depois, também foram sentidos no Uzbequistão.

Continua após a publicidade