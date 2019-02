Terraço da embaixada americana em Paris esconde estação de espionagem

O terraço da embaixada dos Estados Unidos em Paris, um edifício situado a apenas 250 metros do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, escondia uma estação de telecomunicações dedicada a fazer escutas da Agência Nacional de Segurança americana (NSA, na sigla em inglês). De acordo com o jornal Libération, um dos meios de comunicação franceses que revelaram a espionagem americana aos três últimos presidentes da França entre 2006 e 2012, a instalação foi feita na embaixada entre 2004 e 2005.

“Está coberta por uma lona especial que permite a passagem de sinais eletromagnéticos e está pintada com uma técnica de ilusão de ótica a fim de esconder o que há ali diante de olhares curiosos”, acrescenta a publicação, que ressalta que esse último andar da delegação diplomática americana pode ser visto a partir da Praça da Concórdia.

Leia também

EUA espionaram três presidentes da França entre 2006 e 2012

França convoca embaixadora dos EUA para explicar espionagem

A unidade Special Collection Service (serviço de coletas especiais, em tradução livre) é uma instalação comum que a NSA e outros serviços de inteligência americana compartilham, e a mudança no edifício pode ser observada em fotografias feitas via satélite. Em 2013, a revista alemã Der Spiegel publicou que a NSA dispunha de instalações similares em pelo menos 80 embaixadas dos Estados Unidos mundo afora.

Ao saber que os EUA podem ter espionado os três últimos presidentes do país, o atual chefe de Estado, François Hollande, convocou uma reunião extraordinária para esta manhã. Ao fim do encontro, ele tachou de “inaceitáveis” as escutas e garantiu que não irá tolerar “nenhum ato que questione sua segurança e a proteção de seus interesses”. A embaixadora americana em Paris, Jane D. Hartley, também já foi chamada para uma reunião.

(Da redação)