Terceiro grupo de repatriados de Gaza deixa o Egito rumo ao Brasil

O terceiro grupo de brasileiros e familiares que estavam na Faixa da Gaza, região afetada pelo conflito entre Israel e Hamas, embarcou rumo ao Brasil, via Egito, na tarde desta sexta-feira, 22. Segundo o Palácio do Planalto, trinta pessoas serão repatriadas em um avião KC-30 da FAB, que decolou da capital egípcia, Cairo, por volta das 16h55, no horário de Brasília.

O grupo é formado por catorze crianças, onze mulheres e cinco homens e deve chegar à Base Aérea de Brasília às 7h30 deste sábado, 23. Dois homens que viajariam com o grupo decidiram não embarcar, por razões médicas.

Na viagem de ida, a mesma aeronave da FAB transportou uma carga de seis toneladas em equipamentos de ajuda humanitária, incluindo 150 purificadores de água portáteis, equipados com kit voltaico (painel solar, inversor veicular e controlador de carga) para ampliar a autonomia de energia. Doados pelo governo brasileiro, cada purificador é capaz de produzir mais de 5 mil litros de água por dia.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, em 7 de outubro, este é o 12º voo de repatriação coordenado pelo governo brasileiro no âmbito da Operação Voltando em Paz. No total, já foram resgatadas 1.555 pessoas, entre brasileiros e parentes que estavam em Israel, Gaza e Cisjordânia, além de 53 animais de estimação.

A operação desta sexta-feira é a terceira de repatriação específica de pessoas que estavam em Gaza, um processo que, segundo o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, exige uma complexa articulação já que a única fronteira para a saída de civis da zona de guerra é no sul do enclave, em Rafah, na divisa com o Egito.

Cada nova lista de repatriados precisa ser aprovada por autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Somadas as três operações, 141 brasileiros e parentes já foram retirados da Faixa de Gaza. Segundo levantamento da representação brasileira em Ramala, ainda há 23 pessoas aguardando aprovação das autoridades para poderem cruzar a fronteira.

(com Agência Brasil)

