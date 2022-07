Terceira via nos EUA? Eleitores não querem nem Trump, nem Biden em 2024

Nem Trump, nem Biden. Soou familiar? Parece que o bordão da chamada “Terceira Via” brasileira ecoou até Washington, porque uma pesquisa de opinião da NewsNation/Decision Desk HQ, nos Estados Unidos, revelou nesta quinta-feira, 28, que a maioria dos eleitores americanos não quer que o atual presidente Joe Biden, nem o ex, Donald Trump, concorram nas próximas eleições presidenciais em 2024.

Entre a amostra geral de eleitoras, mais de 60% disseram que Biden não deveria concorrer novamente, enquanto 57% acham que Trump deve ficar de fora do pleito.

Entre os eleitores registrados do Partido Democrata, 30% rejeitam uma nova candidatura do atual presidente. Entre o eleitorado republicano, 26% preferem outro nome a Trump.

O índice de aprovação de Biden caiu vertiginosamente desde abril, e agora está na casa dos 30%. Uma pesquisa recente, da Monmouth, revelou que apenas 10% dos americanos acreditam que o país está indo na direção certa.

Só que, espelhando a situação brasileira, a convicção dos “nem-nem” parece sumir a partir do momento em que são perguntados: então, em quem você quer votar? Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados não sabe quem é seu candidato.

Questionados sobre quem seria o candidato democrata preferido se Biden não concorresse, a alternativa “outra pessoa” atraiu 44,2% de apoio. Entre os nomes indicados, no entanto, a vice-presidente Kamala Harris liderou com 16,1%, seguida por Bernie Sanders, o senador autoproclamado socialista de 80 anos, com 10,7%.

Também foram citados Gavin Newsom, governador da Califórnia, com 8,9%; e Pete Buttigieg, secretário de Transportes, que também concorreu em 2020, com 7,8%. A congressista progressista de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez também foi mencionada por um número menor de eleitores.

Do lado republicano da lista, “outra pessoa” também liderou, com 38,1% dos votos. Ron DeSantis, governador da Flórida, atraiu 23,4% de apoio e Mike Pence, vice-presidente de Trump, recebeu 20,5%.

Os eleitores republicanos também mencionaram nomes como Nikki Haley, ex-embaixadora das Nações Unidas, o senador do Texas Ted Cruz e o governador do Texas, Greg Abbott.

Biden, aos 79 anos, é o presidente mais velho já empossado. Ele já reiterou que pretende concorrer à reeleição em 2024.

“Sou um grande respeitador do destino”, disse ele em dezembro. “O destino interveio na minha vida muitas e muitas vezes. Se estou com a saúde que estou agora, se estou com boa saúde, na verdade eu concorreria de novo.”

Seu primeiro mandato é marcado por crises: da retirada do Afeganistão à guerra da Rússia contra a Ucrânia, da pandemia de coronavírus à crise inflacionária em casa. O ataque de apoiadores de Trump às eleições e aos direitos de voto nos Estados Unidos também ocorreu durante a passagem de Biden na Casa Branca.

Trump sugeriu que, em breve, anunciará sua terceira corrida presidencial, possivelmente como forma de evitar possíveis acusações criminais relacionadas à sua tentativa de mudar o resultados das eleições, assim como a invasão ao Capitólio – que, os democratas tentam provar, foi incitada por ele.