Temporal deixa 13 mortos na Argentina; ventos fortes arrastaram aviões

Uma forte tempestade atingiu os arredores de Buenos Aires na madrugada deste domingo. O temporal, considerado um dos mais intensos da história da capital argentina, deixou ao menos 15 feridos e causou transtornos nos aeroportos Jorge Newbery e Ezeiza. No sábado, 16, a chuva já havia deixado 13 mortos em Bahía Blanca, ao sul da província.

A chuva acompanhada de ventos fortes começou por volta das 3h40 da manhã, no horário local, e causou o desabamento de uma estrutura no hipódromo de Palermo, onde uma festa estava sendo realizada. Cerca de 300 pessoas participavam da confraternização e o acidente deixou ao menos 15 delas feridas – 13 foram internadas com politraumatismos, traumatismos cranianos e fraturas torácicas.

No Aeroparque Jorge Newbery, onde ventos de até 96 quilômetros por hora foram registrados, aviões da Aerolíneas Argentinas foram vistos girando em torno do próprio eixo como efeito da tempestade. Estruturas como teto e fingers de acesso aos aviões ficaram danificadas. Também houve atrasos e cancelamentos no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Grande Buenos Aires.

🔴ASÍ SE MOVIÓ UN AVIÓN Y LA MANGA EN AEROPARQUE POR EL FUERTE TEMPORAL I Además, hubo destrozos en las salas del aeropuerto y hay vuelos cancelados. https://t.co/AyUOIgjcLW pic.twitter.com/sWtYwpuUKx — TN – Todo Noticias (@todonoticias) December 17, 2023

Continua após a publicidade

Uma tempestade já havia deixado 13 mortos ao longo do último sábado, no município de Bahía Blanca, ao sul da província de Buenos Aires. As vítimas foram causadas por um desabamento do teto Club Bahiense del Norte, onde um evento de skatismo era realizado, como consequência de ventos que chegaram aos 140 quilômetros por hora.

O que causou as tempestades?

O fenômeno violento já estava sendo previsto pelas autoridades meteorológicas. Ele foi causado por uma massa de ar muito fria que avançou desde o extremo sul e encontrou uma massa de ar muito quente sobre o centro da Argentina e o Uruguai. O tempo só deve ficar mais firme a partir da próxima quinta-feira, 21.