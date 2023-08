Tempestades deixam mais de 1 milhão de imóveis sem energia nos EUA

Fortes tempestades no leste dos Estados Unidos causaram a morte de pelo menos duas pessoas e deixaram mais de 1,1 milhão de casas e empresas sem energia na última segunda-feira, 7. O Serviço Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de tornado para a área metropolitana de Washington.

Uma declaração especial do serviço meteorológico alertou que “há uma ameaça significativa de ventos com força de furacão prejudiciais e destrutivos localmente, juntamente com o potencial de grandes granizo e tornados, até tornados fortes”. A agência disse que mais de 29,5 milhões de pessoas estavam sob vigilância por possibilidade de tornado na tarde de segunda-feira.

De acordo com o governo do condado de Anderson, na Carolina do Sul, um menino de 15 anos que chegou à casa de seus avós durante a tempestade foi atingido e morto quando uma árvore caiu sobre ele quando ele saiu de um carro. Em Florence, no Alabama, a polícia disse que um homem de 28 anos também foi atingido por um raio e morreu.

O serviço de rastreamento de voos FlightAware registrou mais de 2.600 voos nos Estados Unidos foram cancelados e quase 7.900 atrasados por conta do tempo. Muitos cancelamentos ocorreram no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, que ainda estava sofrendo com as interrupções causadas pelas tempestades do último domingo, 6.

A Casa Branca adiou a partida do presidente Joe Biden em uma viagem de quatro dias para os estados de Arizona, Novo México e Utah. O governo também cancelou um evento de segurança cibernética de volta às aulas que contaria com a presença da primeira-dama Jill Biden, do secretário de Educação, Miguel Cardona, do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e administradores escolares, educadores e fornecedores de tecnologia educacional de todo o país.

As tempestades também levaram os funcionários federais a serem mandados para casa mais cedo e para não ficarem em seus carros em meio ao vento, granizo e tornados. Residentes foram fortemente aconselhados a procurar um abrigo forte, seja em caso ou no trabalho.

Um jogo da Liga Principal de Beisebol em Maryland também foi adiado devido a previsão de tempestades. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de enchente nesta terça-feira, 8, depois que 10,2 centímetros de chuva caíram em um curto período de tempo.

No início da noite, mais de 1,1 milhão de clientes estavam sem energia nos estados de Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia, Tennessee, Virgínia Ocidental e Virgínia. No Tennessee, o dano na área de serviço foi “generalizado e extenso” e provavelmente vai levar vários dias para ser reparado.

Árvores e linhas de energia foram derrubadas em vários estados, caindo em estradas e algumas casas. Em Delaware, pelo menos uma residência teve o telhado arrancado

