Tempestade tropical Tapah deixa 56 feridos no Japão

A passagem da tempestade tropical Tapah pelo Japão deixou 56 feridos e, devido aos seus fortes ventos, mais de 400 voos domésticos foram cancelados nesta segunda-feira, 23.

Segundo a emissora de televisão oficial NHK, em Miyazaki, cidade costeira ao sul do país, 20 pessoas ficaram feridas. Uma delas é uma senhora de 90 anos de idade que foi derrubada pelos ventos e sofreu fratura na perna. As outras vítimas do tufão se encontram na província de Okinawa, Fukuoka, Saga e Nagasaki.

O tufão, com ventos que podem alcançar até 162 km/hora, atingiu a cidade de Nagasaki na madrugada de segunda-feira e agora deve seguir rumo ao norte do país, onde poderá perder força, segundo a agência meteorológica japonesa.

O trajeto previsto passa pelo estreito da Coreia, que separa o Japão da península coreana, e depois segue em direção ao norte do Japão, onde poderá perder força, com ventos de 65 km/h.

“Sejam prudentes por conta dos riscos de ventos violentos, ondas grandes e deslizamentos de terra”, afirma um comunicado da Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Catástrofes Naturais.

Tapah se originou no Mar da China Oriental e também afetou o litoral da Coreia do Sul, onde uma pessoa morreu e outras 300 ficaram feridas no fim de semana. Mais de 300 voos foram cancelados.

Há duas semanas, a passagem do tufão Faxai por Tóquio deixou dois mortos e dezenas de feridos, além de ter provocado cortes de energia elétrica e graves perturbações nos transportes.

(Com EFE e AFP)