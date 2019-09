Desmoronamento de escola deixa 7 estudantes mortos e 57 feridos no Quênia

As autoridades de emergência de Nairóbi, capital do Quênia, registraram sete estudantes mortos e 57 feridos devido ao desmoronamento de uma escola nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 23.

De nome Precious Talent School, a escola era um prédio de dois andares erguido em Ngando, no oeste da capital. A estrutura que desmoronou continha madeira e painéis de metal.

O diretor de comunicação do serviço de emergências Saint John, Fred Majiwa, explicou que o andar superior, feito de concreto, afundou e caiu sobre as salas de aula do piso inferior. No andar de cima encontravam-se as crianças de ensino primário com menos de cinco anos de idade, enquanto no inferior estudavam alunos maiores.

Tanto os serviços de emergência como os próprios moradores da região atuaram no resgate dos alunos da instituição de ensino, que foi reduzida a escombros.

O proprietário da escola, Moses Wainaina, classificou a tragédia como um “acidente” e culpou as autoridades municipais por recentes obras de saneamento que, segundo ele, debilitaram os alicerces do edifício.

“Tinham boas intenções de ajudar esta escola, mas ocorreu um acidente”, disse Wainaina, enquanto atendia pais furiosos pelo desmoronamento.

Embora a escola seja privada, o porta-voz do governo garantiu o poder público arcará com as despesas do atendimento médico às crianças feridas, internadas no Hospital Nacional Kenyatta de Nairóbi, o maior centro médico público do país.

