Passagem de tufão deixa 17 mil pessoas presas em aeroporto perto de Tóquio

O aeroporto internacional de Narita, no leste de Tóquio, tenta voltar à normalidade nesta terça-feira 10 após 17 mil pessoas terem ficado presas no local devido à passagem do tufão Faxai.

Com os serviços de trem e de ônibus sem funcionar pela chegada do tufão, que atingiu a costa leste do Japão na madrugada de segunda-feira, os passageiros não tiveram como deixar o terminal e amanheceram no aeroporto.

Mais de cem voos foram cancelados por causa do tufão, mas aos poucos as operações no aeroporto foram sendo retomadas. No entanto, os passageiros que pousavam em Narita não conseguiam deixar o local devido os problemas registrados no sistema de trens e de ônibus rumo à Tóquio.

A agência de notícias Kyodo afirmou que 17 mil pessoas passaram a noite no aeroporto de Narita, um dos dois que atendem a capital do Japão.

Segundo a administração do aeroporto, no início da manhã de terça-feira 9,3 mil pessoas seguiam no terminal 2. Outras 4 mil se dividiam entre os terminais 1 e 3. Mas, como as linhas de trens e de ônibus de Narita para Tóquio voltaram a funcionar, aos poucos saguões estão sendo esvaziados.

(Com EFE)