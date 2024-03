Tempestade de neve coloca parte dos EUA sob ‘perigo de avalanche’

A tempestade de neve que atingiu parte dos estados americanos de Califórnia e Nevada tem previsão de continuar com ainda mais força até pelo menos terça-feira, 5. Milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e as principais estradas e estações de esqui foram fechadas nos dois estados.

A cordilheira de Sierra Nevada está sob alerta de um “perigo de avalanche alto a extremo” durante esta segunda-feira. A região montanhosa da Califórnia presenciou rajadas de vento superiores a 289 km/h.

Alertas de tempestade de inverno também entraram em vigor nos estados da Califórnia, Oregon, Idaho e Colorado nesta segunda-feira.

Um mapa de cortes de energia mostrou que cerca de 15.000 clientes na Califórnia e mais de 1.000 em Nevada estavam sem eletricidade durante o pico da tempestade, na noite de sábado para domingo.

A previsão de neve no oeste das montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, é entre quatro e 14 polegadas até o meio-dia de terça-feira.

Na área de Sacramento, omoradores foram alertados que viajar pelo local pode ser “muito difícil ou impossível” de segunda a quarta-feira devido a grande quantidade de neve, rajadas de vento e galhos de árvores caídos.

Estradas e estações de esqui fechadas

Diversas estações de esqui permanecem fechadas desde sexta-feira. As áreas montanhosas foram as mais atingidas pela tempestade.

O trânsito na Rodovia 89, perto de Palisades Tahoe, foi afetado pela presença de árvores caídas em linhas de energia. De acordo com o San Francisco Chronicle, dezenas de caminhões ficaram presos e alguns carros perderam o controle e começaram a girar no local.

Um trecho de 121 quilômetros da rodovia Interstate 80 também sofreu alterações no sábado e domingo. A circulação ficou fechada e algumas partes permaneceram interditadas na manhã de segunda-feira. Em uma publicação no X, o Escritório de Patrulha Rodoviária da Califórnia em Truckee, perto da fronteira com Nevada, afirmou que “o pessoal de emergência e os guinchos tiveram dificuldade em chegar aos motoristas devido às condições de nevasca”.

Os visitantes do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, foram convidados a se retirar na sexta-feira para que o local pudesse ser fechado. Algumas sessões do parque reabriram no domingo, mas outras partes do local seguirão fechadas até que as condições meteorológicas permitam a reabertura, segundo uma atualização postada na conta do parque no Instagram.

Os meteorologistas recomendaram que as pessoas permanecessem no local durante o fim de semana devido ao risco dos passageiros ficarem presos na neve.