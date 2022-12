Tempestade de inverno traz Natal mais frio da história dos EUA

Uma grande tempestade ártica vai afetar partes dos Estados Unidos e do Canadá, que podem sofrer com temperaturas baixas a níveis perigosos. Segundo especialistas, a onda de frio pode trazer o Natal com um inverno mais rigoroso em décadas.

De acordo com alguns meteorologistas, um ciclone-bomba – termo não oficial para um tipo de temporal poderoso e rápido –, deve trazer condições de nevasca para o Meio-Oeste nesta quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23. O Serviço Nacional de Meteorologia afirmou que as temperaturas devem chegar a até -45ºC em algumas regiões neste fim de semana. Para o órgão, o evento climático de inverno é “único em uma geração inteira”.

Mais de 100 milhões de pessoas estão sob alertas climáticos e os principais aeroportos já cancelaram com antecedência as viagens, com mais de 2 mil voos cancelados, informou o site de rastreamento FlightAware.

As condições atípicas de inverno chegam durante os dias mais movimentados do ano. A Administração de Segurança de Transporte comunicou que a expectativa é de que o volume de viagens esteja próximo aos níveis pré-pandemia. No entanto, as principais companhias aéreas como United, Delta e American já ofereceram isenção de taxas para quem quiser reagendar passagens.

Alguns recordes de baixa temperatura foram batidos na manhã desta quinta-feira. No oeste e no sul do país, as temperaturas caíram rapidamente e o Aeroporto Internacional de Denver registrou uma queda de 37 graus em apenas uma hora.

Nas fronteiras com o Canadá e o México, outras 90 milhões de pessoas estão sob estado de alerta de vento frio. A massa de ar do Ártico deve atingir a cidade de El Paso, no Texas, com fortes rajadas de vento, fazendo a temperatura cair para -9,4ºC. Já o estado da Flórida, um dos mais ensolarados dos Estados Unidos, vai ter o Natal mais frio em 30 anos.

Com estradas congeladas e fechadas, espera-se que a neve e os ventos fortes criem caos nas rodovias, em um momento em que a American Automobile Association estima que mais de 112 milhões de pessoas viajem por mais de 80 quilômetros.

As vias ao longo da fronteira Colorado-Wyoming foram fechadas nesta quarta-feira, 21, por baixa visibilidade, que chegou a quase zero. Na Dakota do Sul mais de 100 carros ficaram presos e precisaram ser removidos por uma operação de resgate de emergência.

Os governadores do Kentucky, Carolina do Norte, Geórgia e Oklahoma declararam estado de emergência. Outros estados, como Maryland, ativaram operações de resposta de emergência e os abrigos de aquecimento como medida preventiva para as tempestades.

Avisos de nevasca – caracterizada como neve e vento acima de 56 quilômetros por hora e redução de visibilidade –, já foram emitidos em Minneapolis, Chicago e no Michigan.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou que o governo entrou em contato com os governadores de 26 estados que estão sob ameaça de temperaturas baixas, dizendo que já disponibilizou ajuda do governo federal.

“Por favor, levem esta tempestade extremamente sério” declarou Biden, após ter incentivado as pessoas a não saírem de casa.

